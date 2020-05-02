Скопье, , 08:37 — REGNUM Всемирный банк 1 мая принял решение о выделении Северной Македонии 90 миллионов евро кредита.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, средства будут предоставлены на укрепление национальной системы здравоохранения и смягчение социальных последствий пандемии коронавируса.

«Проект скорого реагирования в связи с положением, вызванным COVID-19, позволит обеспечить прямую поддержку мер по ограничению передачи вируса на местном уровне. Проект предполагает усовершенствование государственных систем контроля заболеваний и лабораторий, закупку комплектов для проведения диагностики, реагентов, расходных материалов, индивидуального защитного оборудования», — говорится в заявлении Всемирного банка.

Также проект предполагает финансирование дополнительного обучения персонала, вовлеченного в борьбу с коронавирусом — в том числе медицинского.

«Всемирный банк помогает людям защититься от эпидемии и обеспечить удовлетворение неотложных нужд сектора здравоохранения, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения», — заявил глава отделения Всемирного банка по Северной Македонии и Косово Марко Мантованелли.

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