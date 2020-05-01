Москва, , 22:30 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» подходит к датскому острову Борнхольм, собщает 1 мая морской мониторинговый ресурс Vesselfinder.

Сейчас судно находится в исключительной экономической зоне Дании, в районе Балтийского моря, где расположен недостроенный газопровод «Северный поток — 2».

Напомним, «Академик Черский» должен прийти в Калининград, его дооборудуют и направят на достройку газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против проекта «Северный поток — 2», а также против компаний, ведущих его прокладку. После этого швейцарская компания-подрядчик Allseas заявила о приостановке работ.

Читайте ранее в этом сюжете: «Северный поток — 2» может быть подчинён газовой директиве ЕС