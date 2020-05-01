Нижний Новгород, , 21:34 — REGNUM В Нижегородской области гостиницы и загородные базы отдыха с 30 апреля могут размещать нижегородцев на самоизоляцию, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Все отели обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора: обеспечивать масками гостей, убирать номера два раза в день, обрабатывать антисептиком дверные ручки, выключатели и т. д.

«Гостиничный бизнес в наибольшей степени пострадал от последствий пандемии. Изменение в указе губернатора — дополнительная поддержка отелей. У них появится возможность увеличить уровень загрузки и снизить тем самым свои убытки», — подчеркнул директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, нижегородцы, вернувшиеся домой из других областей, могут пройти карантин дома. Гости из других регионов две недели должны провести в обсерваторах за свой счет.

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