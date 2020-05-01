Пекин, , 21:06 — REGNUM На офшорном валютном рынке китайский юань начал падение к доллару США после новостей о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп всерьез обвинил Китайскую Народную Республику в неправильном обращении со вспышкой нового коронавируса и пригрозил новыми тарифами Пекину.

30 апреля Трамп заявил, что коронавирус нового типа, скорее всего, зародился в вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань, где, собственно, и началась вспышка коронавирусной инфекции.

В Соединенных Штатах все чаще звучат голоса о том, надо потребовать у Китая компенсацию за коронавирус в миллиарды или даже триллионы долларов. Якобы Китай ответственен за то, что Запад не смог подготовиться к пандемии из-за недостоверной информации китайских властей о коронавирусе и его последствиях.

Китайский юань упал на офшорном рынке на 0,7%, до 7,1350 по отношению к американской валюте.