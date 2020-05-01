Бейрут, , 20:54 — REGNUM Представители банковского сектора Ливана заявляют, что «план спасения» правительства может привести к поглощению банков государством, 1 мая сообщает агентство Reuters.

«Это поглощение банковского сектора государством. Я не понимаю, как это восстановит доверие» , — отмечает главный экономист Byblos Bank Насиб Гобрил.

По словам Гобрила, меры правительства приведут к тому, что банковский сектор просто на сможет выдавать кредиты для поддержки экономики.

«У правительства нет денег, чтобы спасти банки… поэтому они хотят, чтобы банки спасли правительство» , — уверен представитель Blominvest Bank Марван Михаэль.

Аналитики отмечают, что кроме обращения за помощью к МВФ правительство Ливана намерено компенсировать финансовые убытки за счет денежных средств крупных вкладчиков.

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