Бейрут, 1 мая 2020, 20:54 — REGNUM Представители банковского сектора Ливана заявляют, что «план спасения» правительства может привести к поглощению банков государством, 1 мая сообщает агентство Reuters.
По словам Гобрила, меры правительства приведут к тому, что банковский сектор просто на сможет выдавать кредиты для поддержки экономики.
Аналитики отмечают, что кроме обращения за помощью к МВФ правительство Ливана намерено компенсировать финансовые убытки за счет денежных средств крупных вкладчиков.
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