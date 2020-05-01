Рига, , 20:18 — REGNUM Третий месяц подряд в Латвии снижается цена за мегаватт-час электроэнергии (MWh). Об этом пишет портал Nra. lv со ссылкой на предоставленные Общественной комиссией по регулированию цен (SPRK) данные.

По данным SPRK, в апреле цена за мегаватт-час составила 23,52 евро, что на 2% дешевле, чем в марте 2020 г, и на 16%, чем в феврале, когда падение цен было самым большим.

Отмечается, что закупочные цены на электричество в Прибалтике устанавливаются в ходе биржевых торгов на Nord Pool.

Самая низкая цена этого месяца была установлена 12 апреля и равнялась 4,25 евро за мегаватт-час.