Рига, , 20:10 — REGNUM Латвийская комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK) оштрафовала банк Citadele, контролируемый пулом американских инвесторов и Европейским банком реконструкции и развития (ERAB). Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает Nra.lv.

По данным журналистов, штраф в размере 650 000 евро применён к совершённым банком транзакциям при обслуживании клиентов в 2018 г. В ходе определения размера штрафа FKTK учла предпринятые Citadele усилия и изменённые процедуры, направленные на устранение недостаточного контроля в деле отмывания средств.

Отмечается, что в отношении ряда операций представители кредитной организации в недостаточной мере изучили суть хозяйственной деятельности клиентов, обосновывающие транзакции документы и смысл взаимосвязанных операций.

Напомним, в прошлом году прибыль Citadele составила 38,975 млн евро.