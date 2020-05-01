Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM По мнению аналитиков, мировой рынок нефти в ближайшие недели ждут очередные потрясения, несмотря на начало сокращений ОПЕК+ и возможное увеличение мирового спроса, 1 мая сообщает агентство Reuters.

«В ближайшие две недели, скорее всего, будет экстремальная волатильность» , — заявил аналитик OANDA Крейг Эрлам.

С начала недели нефть Brent подорожала примерно на 20% благодаря информации о запасах в США и вступлению в силу сделки ОПЕК+. В настоящий момент марка немного потеряла в цене, но держится выше $26 за баррель.

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