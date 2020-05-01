Берлин, , 19:23 — REGNUM Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) намерено отклонить заявку компании — оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, которая была направлена то, чтобы освободить данный газопровод от требований газовой директивы Евросоюза. Об этом пишет издание Handelsblatt со ссылкой на материалы BNA.

По данным издания, BNA уже приняла принципиальное решение об отклонении заявки Nord Stream 2 AG на освобождение газопровода «Северный поток — 2» от регуляторных требований Евросоюза.

Уточняется, что BNA изложило свою позицию по данному вопросу в письме, которое было разослано всем заинтересованным сторонам. Они должны ответить на письмо не позднее 8 мая. После этого BNA огласит свое решение.

Причина такого решения BNA в том, что «Северный поток — 2» не был достроен к маю 2020 года. Решение BNA может быть обжаловано в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США пригрозили всем компаниям, которые участвовали в строительстве газопровода, жесткими санкциями. После этого швейцарско-нидерландская компания AllSeas, которая занималась прокладкой трубопровода, в страхе сбежала со стройплощадки в Балтийском море.

Российские власти заявили, что самостоятельно смогут достроить газопровод до конца 2020 года.

Что касается энергетического законодательства Евросоюза, то оно носит отчетливо антироссийскую направленность.