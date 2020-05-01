Нижний Новгород, , 18:49 — REGNUM Владелица хостела в Нижнем Новгороде оштрафована за нарушения требований режима повышенной готовности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

В хостеле 17 апреля была проведена проверка. Выяснилось, что на ресепшене не было разметки для соблюдения дистанции между посетителями, отсутствовал журнал измерения температуры.

Работникам не были разъяснены правила соблюдения личной гигиены. Сотрудники хостела работали без перчаток и защитных масок. Суд оштрафовал предпринимательницу на 30 тысяч рублей.

Постановление пока не вступило в законную силу.