Рига, , 18:46 — REGNUM Правительство Латвии согласилось с предложением рабочей группы министерства финансов страны увеличить лимит займов самоуправлений на 150 млн евро для борьбы «экономической депрессией», вызванной пандемией. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил 1 мая министр охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) Латвии Юрис Пуце.

«Цель правительства — дать импульс экономике уже в этом году. Проекты, которые мы собираемся поддержать, дадут эффект в ближайшие 3,4 месяца», — сказал Пуце.

По его словам, законодательная база под финансирование должна быть подготовлена VARAM до 12 мая. 80% всей суммы будет направлено в строительную отрасль, 20% в другие сферы, отметил он.

Пуце ожидает, что 150 млн евро помогут создать в стране 15 000 рабочих мест в ближайшие месяцы.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.