Рига, , 18:35 — REGNUM Минэкономики Латвии обратилось к министерству финансов с просьбой ввести пониженную пятипроцентную ставку НДС для предприятий общественного питания и туристической отрасли. Стандартная ставка НДС в стране составляет 21%. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил министр экономики страны Янис Витенберг.

«Коронавирус обрушил оборот во всех секторах туристической отрасли почти на 100%. Он затронул 3000 латвийских компаний, в которых были заняты около 25 000 человек», — сказал Витенберг.

Министр экономики Латвии уточнил, что убытки туристической отрасли страны, по расчётам минэкономики, можно оценить в 100 млн евро ежемесячно. По его словам, из них около 33 млн евро относятся на туристических операторов и агентов, 21 млн — убытки отельного бизнеса, 56 млн евро — предприятий общественного питания.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.