Тбилиси, , 18:17 — REGNUM Так как в условиях пандемии многие традиционные поставщики резко сокращают объемы экспорта, а то и запрещают его, главный акцент в разработанном антикризисном плане правительства Грузии будет сделан на поддержке и содействии развитию местного производства. Об этом на презентации экономической части антикризисного плана правительства 1 мая сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, правительство внесло целый ряд изменений и существенно обновило программу «Производи в Грузии», которая охватит больше предпринимателей и предусматривает для них больше возможностей.

В частности, в рамках этой программы предусмотрено субсидирование государством процентов по кредитам и лизингу. Если раньше государство субсидировало займы в течение 24 месяцев, сейчас этот срок увеличится до 36 месяцев. Проценты, которые субсидирует государство, также вырастут с нынешних 7% до 11,5%. «Фактически наши предприниматели смогут в течение 3 лет почти беспроцентно пользоваться кредитами», — констатировала министр.

Кроме того, раньше государство субсидировало кредиты от 150 тысяч лари, теперь нижний предел кредита понижается до 50 тысяч лари. В ранее действовавшей программе не было предусмотрено субсидирование кредитов на оборотные средства, в новой программе государство будет на 50% субсидировать такие кредиты.

Одним из компонентов антикризисной программы является кредитно-гарантийный механизм. Бюджет этой программы увеличивается с 20 млн до 300 млн лари, а в целом обеспеченным государственной гарантией кредитным портфелем в размере 2,1 млрд лари смогут воспользоваться около 1 тысячи малых и средних предпринимателей.

Для представителей микробизнеса и малого бизнеса предусмотрена программа микрогрантов, в рамках которой предприниматели, особенно в сельской местности, смогут открыть ферму, небольшую гостиницу или иное малое предприятие. Бюджет этой программы увеличится в 4 раза, до 40 миллионов лари, а воспользоваться ею смогут до 5000 предпринимателей, причем, приоритет будет отдан женщинам, лицам с ограниченными возможностями и иным уязвимым группам населения.

Натия Турнава также заявила, что развитие местного производства будет главной целью и посткризисного плана правительства, который пока находится в стадии разработки. Она подчеркнула, что после пандемии суть девиза «Производи в Грузии», с большой долей вероятности, переймут и сделают своим девизом многие другие страны.

Напомним, что антикризисный план правительства Грузии был представлен премьер-министром Георгием Гахария 24 апреля. Затем отраслевые министерства начали презентации тех разделов этого плана, осуществление которых поручено им. Отдельные презентации уже провели минфин и минздрав. 1 мая с презентацией выступило министерство экономики.