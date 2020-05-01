Вашингтон, , 18:08 — REGNUM Согласно отчету Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в Соединенных Штатах за прошлую неделю выросли на 9 млн баррелей, 1 мая сообщает агентство Reuters.

Запасы нефти в США растут вторую неделю подряд, однако показатель оказался меньше прогнозируемого аналитиками увеличения на 10,6 миллионов баррелей.

Замедление роста запасов нефти в США в совокупности с вступлением в силу новых сокращений ОПЕК+ уже вызвало рост нефтяных цен. Нефть Brent сохраняет позиции выше $26 за баррель.

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