Бишкек, , 18:03 — REGNUM В январе — апреле 2020 года на рынок нефтепродуктов Киргизии поступило 191,6 тысячи тонн бензина и 197,7 тысячи тонн дизельного топлива, произведенного российскими нефтеперерабатывающими заводами, передает «Tazabek».

По данным ассоциация нефтетрейдеров, ежемесячно в республику завозится из-за рубежа до 80 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, а за год импортируется в среднем около 1,1 млн тонн.

Отмечается, что сейчас в Киргизию поставляются нефтепродукты, произведенные на 15 нефтеперерабатывающих заводах в России.