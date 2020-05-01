Вашингтон, , 18:01 — REGNUM По прогнозам аналитиков, за апрель в Соединенных Штатах могли потерять работу около 20 миллионов человек, 1 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно отчетам, с середины марта заявки на пособие по безработице подали не менее 30,3 млн граждан США. Официальная статистика последней недели апреля должна быть опубликована на следующей неделе.

В настоящий момент в большинстве штатов Америки продолжаются блокировки из-за эпидемии коронавируса, которая уже унесла жизни более 230 тыс. человек в мире.

Читайте также: Промышленная активность в США упала до 11-летнего минимума