Нью-Йорк, США, , 17:21 — REGNUM Производственная активность в США в апреле упала до минимума за 11 лет, до уровней кризисного 2009 года, 1 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету Института управления поставками (ISM), индекс национальной производственной активности упал с 49,1 в марте до 41,5 в апреле. Это самый низкий уровень с апреля 2009 года.

На производственной активности сильно сказалось разрушение цепочек поставок и блокировки целых секторов экономики США из-за эпидемии коронавируса. Однако индекс оказался чуть выше прогнозируемых 36,9.

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