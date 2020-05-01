Душанбе, , 16:57 — REGNUM Правительство Таджикистана получит грант в размере 70 млн долларов от Всемирного банка (ВБ) на реализацию проекта «Развитие детей раннего возраста для формирования человеческого капитала в Таджикистане».

Проект был утверждёнсоветом исполнительных директоров банка 30 апреля 2020 года. Деньги для финансирования будут выделены за счёт средств Международной ассоциации развития, входящей в группу ВБ.

Дополнительные средства в размере 3 млн долл. предоставит Трастовый фонд Глобального фонда финансирования.

В документе говорится, что основной целью проекта станет улучшение питания, здоровья и образования детей в возрасте от рождения до шести лет.

В ходе проекта планируется определить регионы, имеющие самые высокие показатели рождаемости и самые низкие показатели по количеству обучающихся в дошкольных учебных заведениях детей.

Также медицинские учреждения приоритетных регионов Таджикистана смогут получить необходимое оборудование для отслеживания роста и развития детей, а медицинский персонал пройдёт соответствующее обучение.

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