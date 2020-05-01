Симферополь, , 16:48 — REGNUM В Крыму задержали двоих сотрудников территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом по делу о взяточничестве. Об этом ИА REGNUM 1 мая сообщили в пресс-службе главного следуправления СК РФ по Крыму и Севастополю.

«Начальник отдела через посредника — своего заместителя — получил от представителя фирмы взятку за выдачу поручения на утилизацию двух автомобилей и прицепа, обращённых в собственность государства, непригодных для дальнейшей реализации, то есть за действия, входящие в круг их должностных обязанностей», — уточнили в пресс-службе.

По словам правоохранителей, должностные лица ведомства задержаны с поличным, возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Взяточничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали заместителя генерального директора госпредприятия «Крымская железная дорога» по подозрению в превышении должностных полномочий.

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