Симферополь, 1 мая 2020, 16:48 — REGNUM В Крыму задержали двоих сотрудников территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом по делу о взяточничестве. Об этом ИА REGNUM 1 мая сообщили в пресс-службе главного следуправления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По словам правоохранителей, должностные лица ведомства задержаны с поличным, возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Взяточничество»).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму задержали заместителя генерального директора госпредприятия «Крымская железная дорога» по подозрению в превышении должностных полномочий.
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