Минск, , 16:43 — REGNUM «В экономике республики в 2019 году было занято 4330,1 тыс. человек. Лидирует по числу занятых в экономике промышленность», — сообщает в обзоре к 1 мая Национальный статистический комитет Белоруссии.

В промышленности было занято 23,6% от общего количества, ещё 14,6% занимались оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и мотоциклов. В образовании были заняты 10,4% и 9% — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Во второй по величине группе (19%) указаны «другие виды экономической деятельности». Численность чиновников и силовиков в официальной статистике отсутствует.

«Отраслевая структура занятого населения характеризуется более высокой долей работающих в сфере услуг. В 2019 году удельный вес работающих в этой сфере составил 61,2%», — отметили в Белстате.

По данным проведённого статистическим комитетом выборочного обследования, среди занятого в экономике населения в 2019 году высшее образование имели 33,1%, среднее специальное — 23,1%, профессионально-техническое — 28,5%, общее среднее — 13,9%, общее базовое (включая общее начальное) — 1,4%.

Доля женщин с высшим образованием составила 39,2%, а среди мужчин таковых оказалось 27%. Профессионально-техническое образование есть у 36,2% мужчин и 20,9% женщин.

Безработица в Белоруссии намного больше, чем в отчётах министерства труда и социальной защиты. По данным выборочного обследования Белстата, уровень занятости населения республики в прошлом году составил 67,7%, среди населения в трудоспособном возрасте — 83,4%.

«За 2019 год номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь без учета микро‑ и малых организаций без ведомственной подчиненности составила 1090,9 рубля», — сообщил Белстат.

По курсу Нацбанка Белоруссии на конец года эта сумма в белорусских рублях была эквивалентна $520. Теперь она эквивалентна $450.

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