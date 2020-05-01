Москва, , 16:15 — REGNUM Продление ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса на дополнительные недели может привести к гибели большого числа предприятий малого бизнеса. Об этом 1 мая заявил член совета МГО «Опора России» Дмитрий Несветов на телеканале «Россия 24».

«Может так случиться. Ну, месяц ещё туда-сюда сферы, разные отрасли среднего и малого предпринимательства смогут протянуть, и то с колоссальным трудом. Больше — это уже за гранью», — заявил Несветов.

«И мы рискуем, действительно рискуем, если ограничительные меры продлятся больше, чем заявлены сейчас — на пару недель. Я боюсь, что мы получим руины на месте инфраструктуры предложения обычных розничных услуг», — подчеркнул он.