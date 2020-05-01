Ташкент, , 15:59 — REGNUM Фонд реконструкции и развития Узбекистана выделит $50 млн для строительства фармацевтического комплекса Tashkent Pharma Park. Это следует из постановления президента, опубликованного на сайте Norma.uz.

Заемщиком по проекту выступает агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана. Планируется, что средства на выплату кредита изымут за счет выручки от реализации объектов и аренды помещений на территории комплекса.

Отметим, Tashkent Pharma Park научно-производственный комплекс, который включает фармацевтический технический университет и промышленную зону, планируют построить в Кибрайском районе Ташкентской области.

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