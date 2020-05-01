Москва, , 15:50 — REGNUM Текущий кризис, связанный эпидемией коронавируса, может оказаться самым тяжёлым для малого бизнеса в новейшей истории России. Об этом 1 мая заявил член совета МГО «Опора России» Дмитрий Несветов на телеканале «Россия 24».

«(Кризисы) с начала 90-х годов были и тяжёлые, и очень-очень нервные, падения были масштабные. Но тем не менее никогда не было такого непонимания того, что будет дальше. Были хоть какие-то опоры, хоть какие-то ориентиры, на которые можно было взглянуть, чтобы спрогнозировать хотя бы близко‑ и среднесрочное будущее, ну и, соответственно, выстроить свою какую-то программу действий», — заявил Несветов.

При текущем кризисе вообще не существует каких-либо надёжных прогнозов на перспективу, при этом кризис особенно сильно отражается на занятости, указал он.

«Главные риски, которые сейчас есть — риски потери занятости, потери работы. Огромное количество отраслей находятся под ударом ограничительных мер и упавшего спроса. Причём упавшего не платёжеспособного спроса, а физического», — заявил Несветов.