Нур-Султан, , 15:49 — REGNUM Власти Казахстана резко ограничили объем поставок муки и пшеницы в соседнюю Киргизию для того, чтобы избежать ажиотажного спроса. Об этом заявил министр промышленности и агропромышленного комплекса Евразийской экономической комиссии Артак Камалян, передает «Tazabek».

Он отметил, что введенные казахской стороной квоты связаны не с риском возникновения дефицита продовольствия, а с желанием не допустить необоснованного роста цен.

По словам чиновника, ограничения на вывоз некоторых продовольственных товаров за пределы стран — участниц Евразийского экономического союза обоснованы теми же причинами и имеют ту же цель — чтобы не было спекуляций.

Читайте также: Казахстан установил жесткую квоту на вывоз муки в Киргизию