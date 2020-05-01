Вашингтон, , 15:39 — REGNUM Современная Россия в отличие от Советского союза сможет справиться с нынешним нефтяным кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Такой прогноз в своей публикации сделал обозреватель американского издания Forbes Кеннет Рапоза.

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Он подчеркнул, что ситуация 80-х годов, когда нефть по десять долларов за баррель рушила экономику страны, не повторится, потому что современная Россия втянута в международные рынки капитала, общий запас которых достигает почти $563 млрд.

Эксперт отмечает, что российские власти принимают меры для борьбы с коронавирусом и минимизации его влияния на население страны. Однако из-за введённых ограничительных и предложенных антикризисных мер пострадает бюджет страны. По оценкам Рапозы, дефицит первичного бюджетного баланса может составить 5,5%.

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Ещё один эксперт Forbes Луис Пейшото также уверен, что нефтяной кризис не представляет для России серьёзной угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2020 года страны ОПЕК+ не достигли согласия в вопросе сокращения нефтедобычи. Результатом стало мощнейшее за несколько десятилетий падение цен на нефть Brent, а следом произошло и резкое изменение курса рубля.