Москва, , 15:40 — REGNUM В России стоимость машин шести компаний изменилась с середины апреля 2020 года. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

При этом цены на большинство моделей авто, которые представлены на российском авторынке, поменялись еще в начале апреля.

Во второй половине апреля поменялись цены на некоторые модели Datsun, Mazda, Jeep, Nissan, JAC и Genesis.

Автомобили Datsun стали дороже на 0,7 — 1,0% в зависимости от конфигурации. Также на 0,1 — 2,6% подорожали кроссоверы CX-9 японской марки Mazda. Выросли в цене и отдельные модели Jeep и Nissan. Причем подорожали автомобили Nissan только 2020 года выпуска.

А вот несколько конфигураций Genesis G70, наоборот, подешевели на 5,6 — 5,8%, а вот седаны G80 и G90 стали стоить на российском авторынке дороже на 1,2 — 1,9%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во второй половине апреля выросла стоимость китайских пикапов JAC T6, которые не меняли цены с момента премьеры на российском авторынке в сентябре прошлого года.

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