Ташкент, , 15:36 — REGNUM Объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа по итогам апреля-июля 2020 года может сократиться на 50%. Это следует из обзора Центрального банка республики, который опубликован 1 мая на сайте регулятора.

Согласно данным Центробанка, уменьшение объема переводов связано с ухудшением экономической ситуации в странах-партнерах Узбекистана. Экономический спад в полной мере скажется на переводах во втором квартале 2020 года.

По итогам года объем переводов сократится на 30−35%. В апреле 2020 года объем денежных переводов сократился на 50%. Однако с третьей недели апреля наблюдается небольшое оживление.

Отметим, по прогнозу Центрального банка Узбекистана ВВП страны по итогам 2020 года врастет на 1,5−2,5%. Всемирный банк прогнозирует рост экономики республики на 1,6%.

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