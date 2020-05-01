Москва, , 15:43 — REGNUM Восстановление спроса на нефть летом текущего года приведёт к увеличению цены на неё выше отметки $30 за баррель. Об этом заявил 1 мая глава «Газпром нефти» Александр Дюков в эфире Первого канала.

По словам Дюкова, «рынок поверил» в сделку ОПЕК+ по сокращению добычи, однако резкого роста цен на сырьё не произойдёт. К концу года цена на нефть может подойти к $40 за баррель, предположил он.

Сокращение добычи, на которое Россия согласилась в рамках ОПЕК+, позволит создать резервные добывающие мощности. Переговорные позиции Москвы в будущем усилятся, добавил он.

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