Хьюстон, США, , 15:15 — REGNUM Число буровых установок в мире, предназначенных для нефте и газодобычи, снизилось в апреле текущего года на 450 штук по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1 514 единиц и сократившись на 23%. Об этом, как передает ТАСС, сообщили 1 мая в компании Baker Hughes, специализирующаяся на предоставлении нефтесервисных услуг.

По данным компании, в апреле минувшего года число буровых установок для добычи нефти и газа в мире составляло 2 140 единиц и потому их число за год сократилось на 626 штук или 29%.

При этом указывается, что число нефте и газодобывающих установок в США за апрель снизилось на 206 штук или на 26,6% и составило 566 единиц, а Канаде это количество снизилось в три раза — со 100 до 33 штук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сокращение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ начал с 1 мая Азербайджан.