Ташкент, , 15:03 — REGNUM Банки Узбекистана предоставили отсрочки по кредитным платежам на общую сумму 21 трлн сумов ($2,1 млрд). Это следует из экономического обзора Центрального банка, который опубликован 1 мая на официальном сайте регулятора.

В Центробанке считают, что во втором квартале 2020 года в Узбекистане снимут карантинные ограничения. Это приведет к повышению кредитной активности в третьем квартале. Планируется, что во втором квартале кредиты будут направлены в сферы сельского хозяйства и здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года Центральный банк Узбекистана рекомендовал коммерческим банкам смягчить условия погашения кредитов до 1 октября 2020 года. Кредитные условия рекомендовано изменить тем, что испытывает сложности в связи с ограничительными мерами.

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