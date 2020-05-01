Берлин, , 15:04 — REGNUM Немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline создало комплект модернизаций для среднеразмерного кроссовера Audi Q5 в гибридной модификации TFSIe. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Специалисты компании взяли и без того производительную версию 55 TFSIe с гибридным мотором в 362 л. с. (500 Нм) и дофорсировали его до 420 л. с. (550 Нм).

Дорестайлинговый Q5 55 TFSIe с двухлитровым бензиновым турбомотором разгонялся с 0 до 100 км/ч за 5,3 с. И это при том, что авто обладает существенным весом — 2 030 кг.

Кроме того, ABT Sportsline создал похожий пакет для версии Q50 TFSIe. Здесь производительность базовой версии с 295 «лошадей» (450 Нм) поднимается до 353 л. с. (500 Нм). Этот рестайлинговый кроссовер может набрать первую «сотню» менее чем за 6,1 секунды.

Ранее немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline представило обновлённую модель Audi SQ7 с увеличенной с 435 до 510 л. с. мощностью мотора.

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