Берлин, , 15:30 — REGNUM Решение об отказе компании Nord Stream 2 AG от вывода проекта газопровода «Северный поток — 2» из-под правил новой Газовой директивы Евросоюза приняло Федеральное сетевое агентство ФРГ. Об этом 1 мая сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на документ регулятора, который направлен участникам процесса подачи такой заявки.

«В качестве обоснования в нем (документе — ред.) говорится о том, что «Северный поток — 2» в свете недостаточной реализации не выполняет условия закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил», — говорится в публикации Handelsblatt.

Также уточняется, что возможность такого освобождения газопровода от вышеуказанных правил предусмотрена директивой ЕС о внутреннем рынке природного газа, принятой в прошлом году.

При этом данная возможность должна быть запрошена в регулирующем органе государства ЕС, в территориальных водах которого заканчивается трубопровод.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая российскому Газпрому, подала заявку на освобождение «СП—2» от обновленных правил Газовой директивы ЕС в начале нынешнего года.