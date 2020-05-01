Москва, , 14:55 — REGNUM Последняя неделя апреля по новостям не сильно отличалась от предпоследней: все тот же коронавирус, самоизоляция, карантин и их последствия. Чтобы заинтересовать читателя уже привычными сюжетами, Telegram-каналы рассказывали самые разнообразные и неожиданные истории: про будущий «Бессмертный полк» на автобусах, фейковые прививки смерти и многое другое.

Центральный федеральный округ

Москва остается наиболее пострадавшим от коронавируса городом страны. Чтобы справиться с инфекцией, здесь принимают все новые и новые меры. По сообщению канала «Метро Москвы», на станциях столичной подземки стали устанавливать автоматические санитайзеры. Они есть уже на нескольких десятках станций. Скоро появятся на всех остальных, а также на МЦК.

В очистившуюся от карантина природу Подмосковья начали возвращаться дикие животные. Жители Наро-Фоминского городского округа на днях столкнулись с бурым медведем, который подошел к поселению. А в деревне Слепушкино медведь разорил пасеку. «Новости Замкадья» пишут, что у сел стало больше волков и лисиц.

В Калуге на борьбу с коронавирусом мобилизовали даже студентов-медиков из двух вузов — калужского и обнинского. Часть студентов будет работать в инфекционном отделении, часть заменит врачей, командированных на борьбу с вирусом. «Напомним, что в нашем регионе число заболевших COVID-19 стремительно растет. Власти по-прежнему просят людей оставаться дома, однако, судя по наплыву гуляющих, мало кто их слушает», — пишет «Калужский мечтатель».

Эпидемия у многих изменила привычки, причем не в лучшую сторону. «ПроВладимир» рассказывает, что во Владимирской области в три раза выросло производство пива и в 2,7 раз производство мясных полуфабрикатов. Растет производство газировки, печенья, кондитерских изделий. «А вот по производству свежего мяса, ряда позиций в «молочке» и другому более здоровому питанию уходим в минус». Похожая ситуация также в других регионах.

Все больше областей принимает решение закрыть границы, точнее, ограничить поток въезжающих. Одна из них — Костромская область. «Родина Cнегурочки» пишет, что до 11 мая в регион смогут попасть только проезжающие транзитом, жители с костромской пропиской, а также те, кто едет по острой необходимости (работа, лечение, похороны). Последних ждет обязательная двухнедельная самоизоляция. «Снегурочка никогда не думала, что застанет времена ненависти к «понаехавшим» у нас в области, но пандемия перевернула все с ног на голову. Теперь главное — защитить границы, чтобы полчища зараженных шашлычников не прорвались с боем».

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге случилось самое необычное обнаружение коронавируса. На севере города, на втором этаже дома случилась потасовка. Из окна выпала гражданка Камеруна. Она получила травмы головы, груди и попала в больницу, где у нее заодно выявили коронавирус. «Невские новости» сообщают, что подробности этой странной драки полиция не может выяснить, потому что поговорить с девушкой не может: она лежит в закрытой на карантин больнице.

Тем временем в Петербурге, как почти по всей стране, падает экономическое самочувствие. В том числе снижаются зарплатные ожидания. Если прошлой весной жители города считали для себя справедливой зарплату в 77 тысяч рублей, то сейчас называют цифру в 71 тысячу рублей. Зато, как говорится в «Записках декабриста», многие стали копить деньги. Таких в Петербурге уже 37%.

«Усы Печорина» напоминают, что ситуация с коронавирусом в регионе остается тревожной, а человеку, который скоро станет главой республики, достанется очень непростое наследство. «Потенциальному кандидату на пост главы, независимо от его партийности, уже сейчас стоит осваивать спецкурс супермена», — считает автор канала.

Приволжский федеральный округ

Канал BashMedia узнал, что в Уфе определились с форматом «Бессмертного полка»: он пройдет с помощью автобусов: «70 тысяч портретов ветеранов наклеят на стекла, и колонну автобусов пустят по проспекту».

А вот в соседнем Татарстане режим самоизоляции немного смягчили. «Итиль» пишет, что жителям разрешили выходить на улицу для занятия спортом. В системе цифровых пропусков появился соответствующий, двенадцатый пункт: «Индивидуальное занятие физической культурой/спортом на открытом воздухе».

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге пришлось срочно придумывать альтернативу традиционному празднику выпускников УрФУ по случаю окончания учебы. Все пройдет в режиме онлайн и самоизоляции. Выпускников ждут прямые включения, поздравления, онлайн-концерт, конкурсы и флешмобы, сообщает «Интересный Екатеринбург». Под конец празднования все шесть тысяч вчерашних студентов выйдут на балконы, чтобы подбросить вверх академическую шапочку (ее доставят курьером).

Сибирский федеральный округ

Между тем в лесу около Академгородка в Красноярске местный шаман провел ритуал «по очищению от темных мыслей про коронавирус». Об этом рассказал «Красноярск №1». Пока подобные ритуалы помогали не очень.

В том же Красноярске один из роддомов начал принимать только инфицированных коронавирусом женщин, пишет «Независимый Красноярск». Также туда будут брать тех беременных, кто попал в группу прямого контакта из-за общения с заболевшими вирусом гражданами.

Южный федеральный округ

«Телетайп Краснодара» передает, что в Ленинградском районе Кубани чиновники радикально подошли к запрету на посещение кладбища. В хуторе Коржи они перекрыли дорогу громадной кучей навоза. Теперь там нельзя ни проехать, ни пройти.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Страновед» следит за стремительно распространяющейся в Чеченской республике модой: мужчины по примеру главы республики стали бриться наголо.

«Коронавирус. Ставрополь» тем временем собрал самые интересные фейки о вирусе, которые ходят по краю. На первом месте слухи о прививках смерти. «Самый лютый фейк из всех, что попадались на Ставрополье. Здесь у нас прям треш — медики вместе с полицейскими якобы ходят по квартирам, делают тест на коронавирус, а потом прививку, от которой человек через полгода умирает. Хорошо, что не сразу, и на том спасибо». И ведь кто-то в это верит.

Дальневосточный федеральный округ

В Приморье в число системообразующих организаций вошло казино Tigre de Cristal в игорной зоне «Приморье». Оно признано имеющим краевое значение и оказывающим существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. Казино работает. «Полицейские к посетителям игорной зоны благосклонны, никто на штрафы еще не жаловался, и кордоны на пути не встречались. Совсем другое дело, любители гулять по пляжам или набережным: этих нарушителей штрафуют активно», — удивляется «Право руля!«

Последняя новость — не про вирус. «Мачо с Авачи» пишет, что пока все в стране заняты экономическими и эпидемиологическими проблемами, единственный в России завод, выращивающий чавычу, приступил к выпуску мальков. Вместе с другими рыбными заводами Камчатки он выпустит более 42 млн мальков кеты, чавычи, нерки и кижуча. Остается надеяться, что рыба спустя четыре года вернется в родные места, а то уже бывали случаи, когда горбуша сбивалась с пути и входила в реки Норвегии, создавая тем самым большие проблемы для местных жителей, которые были не готовы к такому наплыву лососевых.

Читайте в следующую пятницу продолжение с новыми историями и курьезами из российских регионов.