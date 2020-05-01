Киев, , 14:31 — REGNUM Специальные пошлины на импорт некоторых видов угля из России в размере 65% вступают в силу на Украине с 1 мая по решению правительства страны.

Как говорится в постановлении, которое обнародовано на сайте правительства Украины, данная мера вводится для всех видов российского угля, исключая антрацитовый (несмотря на цель ввоза), битуминозный, коксующийся и другие виды угля по кодам для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Также уточняется, что спецпошлина не будет распространяться на битуминозный, коксующийся и другой уголь, у которого с выход летучих веществ составляет в пересчете на сухую безминеральную основу до 35% для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

Отметим, правительство Украины ранее приняло решение о введении спецпошлин на уголь из РФ в размере 65% с 15 апреля, однако позднее было решено перенести действие данного решение на 1 мая.