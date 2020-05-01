Мадрид, , 14:39 — REGNUM Фермеры испанского автономного сообщества Эстремадура обратились к властям королевства, попросив обсудить с партнерами по Евросоюзу возможность возобновления экспорта сельхозпродуктов на российский рынок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз фермеров и скотоводов Эстремадуры.

Ранее фермеры направили обращение послу России в Испании, в котором отметили, что разоряются из-за невозможности продать фрукты. Они призвали подписать новое торговое соглашение между Евросоюзом и Россией и отложить в сторону прежние распри. В посольстве фермеров попросили обратиться к партнёрам по ЕС.

Теперь фермеры сообщили об обращении к правительству Испании. Мадрид должен передать ЕС, что в связи с пандемией поставки продовольствия в Россию должны быть возобновлены.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания входит в число стран, сильнее всего пострадавших из-за пандемии коронавируса. Так, в правительстве страны ожидают снижения на 9,2% ВВП по итогам года.

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