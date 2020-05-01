Москва, , 14:19 — REGNUM Оживление спроса в начале мая необходимо для нормализации ситуации на рынке нефти. Об этом 1 мая заявил руководитель исследования рынка Kpler Александр Бут на телеканале «Россия 24».

«На сегодняшний день существует два типа нефтяных хранилищ — на земле и так называемые офшорные. За последние пару месяцев мы наблюдаем рост запасов нефти, который эквивалентен приблизительно 200 млн баррелей на берегу и 160 млн в танкерах», — заявил Бут.

«Сейчас есть небольшой спад на объёмы в наземных хранилищах, но резкий спрос на (запасы в танкерах). Если положение на мировом рынке не изменится, то к середине мая ситуация сильно ухудшится», — указал он.

Отметим, что Международное аналитическое агентство спрогнозировало, что по итогам 2020 года спрос на энергию в мире упадёт на 6%, в том числе в США на 9% и в ЕС на 11%.