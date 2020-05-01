Ташкент, , 14:10 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана по итогам 2020 года может вырасти на 1,5−2,5%. Это следует из экономического обзора Центрального банка, опубликованного на сайте регулятора.

Рост ВВП до пандемии коронавируса прогнозировался на уровне 5,2−5,5%. Самое сильное замедление роста прогнозируется в туризме, гостиничном бизнесе, международных перевозках, развлечении, спорте, эксклюзивных услугах.

По данным Центробанка, рост стоимости золота и увеличение экспорта плодоовощной продукции положительно скажется на доходах бюджета, что компенсирует сокращение поступлений от налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Узбекистана по итогам 2020 года на уровне 1,6%. В 2021 году рост ожидается до 6,5%.

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