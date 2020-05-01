Стокгольм, , 15:32 — REGNUM Кризис в Швеции, вызванный пандемией коронавируса, привел к сокращению пожертвований со стороны компаний и частных лиц, а убытки для гражданского общества могут составить более $10 миллионов. Об этом 1 сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Речь идет о сокращении прибыли, которая повлияет на большую часть выручки многих организаций. Мы наблюдаем значительное сокращение продаж подержанных товаров, когда прибыль используются для выполнения благотворительной деятельности. И мы также видим серьезные последствия для социальной помощи и сферы здравоохранения, потому что соглашения с муниципалитетами и регионами не покрывают расходы, которые в настоящее время возникают в связи с кризисом», — заявила Шарлотта Райд, генеральный секретарь торговой организации Giva Sverige.

По ее словам, когда экономика Швеции сейчас находится на низком уровне, взносы и подарки, направленные на благотворительную деятельность со стороны компаний из делового сектора, также уменьшаются. По крайней мере, в этом году, согласно оценке Giva Sweden, благотворительные организации могут недосчитать от 10 до 15 миллионов долларов.