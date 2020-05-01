Ташкент, , 13:30 — REGNUM Доля крупных продуктовых магазинов в Ташкенте в общем объеме продаж может вырасти втрое за ближайшие пять лет. Об этом заявил генеральный директор Majid Al Futtaim Хани Вайсс, сообщает Reuters.

По его словам, жители узбекистанской столицы предпочитают покупать продукты на рынках и небольших магазинах около дома. На долю крупных торговых точек приходится лишь 4,4%.

Вайсс отметил, что в Узбекистане сложно оценить рынок продуктов питания, так как в стране не проводились исследования. По данным SAD Marketing, продуктовый рынок Ташкента в 2018 году оценивался в $3,4 млрд. К 2023 году рынок может вырасти до $5 млрд.

Отметим, международная сеть Carrefour планирует открыть в Узбекистане сеть супермаркетов. Первый магазин откроется уже осенью 2020 года, а всего до конца года — три магазина. Компания готова инвестировать по $10 млн в год.

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