Москва, , 13:29 — REGNUM Несмотря на умеренное восстановление в мае, в летние месяцы 2020 года можно ожидать заметное восстановление спроса на нефть. Об этом 1 мая заявил начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев на телеканале «Россия 24».

«Мы увидим наконец-таки постепенное возвращение спроса на рынок. В мае, возможно, будет довольно умеренным… поэтому рынок будет консолидироваться, а в июне мы ждём более активного возврата спроса на глобальном рынке нефти», — заявил Бушуев.

Тем не менее, в конце 2020 года рынок продемонстрирует снижение относительно прошлогоднего уровня, отметил он.

«До конца года спрос будет расти, всё равно к концу года спроса будет на 9% ниже, чем в конце 2019 года», — указал он.