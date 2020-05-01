Тршебич, , 13:22 — REGNUM Третий энергоблок АЭС «Дукованы», расположенной на юго-востоке Чехии, запущен после ремонтно-профилактических работ. Об этом сообщил 1 мая журналистам пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

Энергоблок остановили 25 января, теперь он вновь подключен к национальной энергосети. Бездек уточнил, что начала работать первая турбина, специалисты осуществляют подключение второй турбины.

На третьем энергоблоке провели около 30 технических операций, было частично заменено ядерное топливо реактора.

Как сообщало ИА REGNUM, «Дукованы» является одной из двух действующих чешских АЭС, её начали строить в 1974 году. В 2002 году в эксплуатацию ввели станцию «Темелин» на юге страны.

Читайте также: Земан поторопил со строительством новых энергоблоков на АЭС Чехии