Москва, , 13:15 — REGNUM До недавнего времени Китай очень хорошо зарабатывал на США, но теперь ситуация кардинально изменилась, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 1 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«Трамп первый начал вводить ограничительные меры в отношении Китая. До него политика была на удивление открытой. Торговый баланс ушёл в минус. Китай довольно хорошо на Штатах зарабатывал. И Штаты этому не препятствовали. И в общем есть приличная вероятность, что следующие президенты (неважно, кто будет в Белом доме, Трамп или кто-то из его оппонентов) будет продолжать ту политику, которую США проводят сейчас, — сказал экономист. — Второй после Китая на очереди Евросоюз. Торговое противостояния США и остального мира продолжится. Трамп обозначил реальную проблему. Пусть и в бестолково хамской манере. Проблема обозначена, и есть определённые элитные круги, которые это поддержат. Всё. Джинна выпустили из бутылки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее с мыслью о том, что экономическое противостояние США и Китая продолжится, даже если президент США Дональд Трамп утратит власть, согласился ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.