Москва, , 13:09 — REGNUM Совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon, владеющего российским мобильным оператором «Билайн», будет переизбран в июне. Председатель совета директоров Урсула Бернс покинет этот пост, сообщает 1 мая пресс-служба компании.

На 1 июня запланировано годовое общее собрание акционеров Veon. Отмечено, что Бернс, возглавлявшая совет директоров с 2017 года, отказалась переизбираться на новый срок.

В декабре 2018 года Бернс назначили CEO Veon. 1 марта 2020 года она ушла с этого поста, оставшись председателем совета директоров. Управление компанией перешло к Каану Терзиоглу и Серджи Херреро.

Из совета директоров Veon уйдут ещё три человека, семеро членов намерены переизбираться. В совет директоров объявлены пять новых кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее операционный содиректор холдинга Veon Каан Терзиоглу подтвердил, что будет исполнять обязанности гендиректора «Вымпелкома» с июня 2020 года. Он сменит на этом посту Василя Лацанича.

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