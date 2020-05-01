Москва, , 12:59 — REGNUM Рост цен на нефть продолжится, хотя и в медленном темпе и с периодическими ожиданиями, после реализации договорённостей в рамках ОПЕК+. Об этом 1 мая заявил старший корреспондент Energy Intelligence Group Пол Сампсон на телеканале «Россия 24».

«Последние несколько дней мы наблюдали рост цен на нефть, который связан прежде всего с ожиданием сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Тем не менее, цены на сырьё остаются достаточно низкими, и мы ожидаем, что они будут постепенно расти, хоть и с некоторыми колебаниями», — заявил Сампсон.

«В следующем квартале они могут достигнуть 28−30 долларов, но при условии, что мировая экономика начнёт постепенно функционировать и спрос возобновится», — отметил он.

Напомним, что с мая страны ОПЕК+ начинают самое масштабное в истории сокращение добычи нефти, чтобы избежать коллапса на сырьевом рынке. В мае и июне практически каждый участник уменьшит производство примерно на 20%.на этом фоне котировки накануне уже пошли вверх. Июньские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 27 долларов за бочку, а WTI — превысили 19 долларов за баррель.