Калуга, , 14:17 — REGNUM С 1 мая в среднем на 23% выросли заработные платы 2,1 тысячи работников отделений почтовой связи Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России» Ольга Строк.

В отделении почтовой сявзи Otvetyur.ru

Программа повышения заработных плат почтовых работникам была запущена год назад — 1 мая 2019 года. За два этапа в 2019 году в среднем на 20% выросли зарплаты 139 тысяч сотрудников Почты России в 47 регионах страны. В общей сложности на увеличение дохода сотрудников за полтора года Почта России направит 11,5 млрд рублей.

«Всего программа затронет 224 тысячи сотрудников отделений почтовой связи России. Завершающий этап повышения заработной платы у почтовиков пройдет в ноябре 2020 года», — сказала Ольга Строк.

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