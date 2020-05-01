Калуга, 1 мая 2020, 14:17 — REGNUM С 1 мая в среднем на 23% выросли заработные платы 2,1 тысячи работников отделений почтовой связи Калужской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области Макрорегион Центр АО «Почта России» Ольга Строк.
Программа повышения заработных плат почтовых работникам была запущена год назад — 1 мая 2019 года. За два этапа в 2019 году в среднем на 20% выросли зарплаты 139 тысяч сотрудников Почты России в 47 регионах страны. В общей сложности на увеличение дохода сотрудников за полтора года Почта России направит 11,5 млрд рублей.
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