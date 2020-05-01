Москва, , 12:51 — REGNUM С середины апреля на российском авторынке выросли цены на китайские пикапы JAC T6. Об этом сообщается на портале «Цена Авто».

Пикап подорожал на 3,3−7,7% по сравнению со своей первоначальной стоимостью, то есть прибавка к цене составила 50−100 тыс. рублей.

Так, версия JAC T6 с бензиновым мотором в базовой комплектации обойдется в 1399 тыс. рублей, а вот комплектация Full Extra теперь стоит 1449 тыс. рублей. Версия с дизельным мотором стоит теперь от 1499 тыс. до 1549 тыс. рублей.

Напомним, JAC T6 оборудован бензиновым или дизельным четырехцилиндровым турбомотором на 2 л. Бензиновый агрегат обладает мощностью 177 л. с., а дизельный — 136 л. с. Оба мотора идут в паре с шестиступенчатой «механикой». Представлен JAC T6 на российском авторынке был в сентябре 2019 года. С тех пор цены на него не менялись.

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