Калуга, , 14:09 — REGNUM В Калужской области в ходе полевых работ посеяно яровых на 54,8 тыс. га, или 38% от плана. Зерновых и зернобобовых посеяно 40 тыс. га, в том числе пшеницы — 12,2 тыс. га (97%), ячменя — 9,3 тыс. га (79%), овса — 15,4 тыс. га (71%), кукурузы на зерно — 0,7 тыс. га (22%), зернобобовых — 1,4 тыс. га (106%). Об этом 1 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального министерства сельского хозяйства.

Посевная Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

Дзержинский, Спас-Деменский, Хвастовичский, Жуковский районы уже завершили сев яровых зерновых. К 9 мая все сельские хозяйства области планируют завершить сев зерновых и зернобобовых культур. Чтобы уложиться в намеченный срок, аграрии трудятся в две смены.

Одновременно в регионе проходит посадка картофеля и овощных культур. Аграрии приступили к севу кукурузы на корма. Картофеля посажено 163 га. Овощи высажены на площади 31 га, в том числе капуста — 190 га, свёкла — 100 га, морковь 110 га, лук 20 га, огурцы — 28 га и томаты — 20 га.

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