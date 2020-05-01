Чита, , 12:20 — REGNUM Несмотря на эпидемию коронавируса, власти Забайкалья продолжают уделять пристальное вниманию развитию ТОР «Забайкалье». Как сообщает официальный сайт региона, сегодня, 1 мая, его первый резидент запустил новое производство. Речь идёт о заводе по производству пеллет (топливных гранул).

Запустился первый резидент территории опережающего развития «Забайкалье» — завод по производству пеллет Правительство Забайкальского края

Присутствовавший при этом событии губернатор Забайкальского края Александр Осипов отметил, что такое топливо поможет улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и генеральный директор завода Леонид Кузьмицкий Правительство Забайкальского края

«В качестве сырья используются отходы деревопереработки, лесопилок, которые расположены в Забайкальском крае. Мы берем их отходы и выпускаем из них современное экологичное биотопливо. Оно пользуется спросом в развитых странах мира, так как бережет экологию. Для нашего города это очень актуальный вопрос. В производстве не используются никакие добавки. В качестве сырья — только дерево», — сказал генеральный директор завода Леонид Кузьмицкий.

В строительство пеллетного завода вложено больше 60 млн рублей. Он будет перерабатывать 80 тысяч кубометров отходов. В дальнейшем, по словам гендиректора, планируется масштабировать деятельность, строить новые цеха.

Напомним, в начале января 2020 года сообщалось, что власти Забайкалья планируют улучшить инвестиционный климат в регионе и привлечь в территорию опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» новых резидентов. По словам министра экономического развития Александра Бардалеева, особый режим уже позволил получить для реализации проектов на территории края порядка 7,8 миллиарда рублей.

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