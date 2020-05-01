Ташкент, , 12:12 — REGNUM Кредит в размере $200 млн для Узбекистана одобрил совет директоров Всемирного банка 30 апреля, сообщили в представительстве финансовой организации в Ташкенте.

Средства направят на смягчение последствий ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Деньги помогут частично компенсировать сокращения налоговых поступлений, а также непредвиденные расходы из-за пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля представитель Всемирного банка в Узбекистане Хидеки Мори заявил, что Узбекистану выделено $95 млн для поддержки малоимущих слоев населения и укрепления системы здравоохранения.

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