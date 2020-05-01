Киев, 1 мая 2020, 12:12 — REGNUM Компания «Нафтогаз» выполнит закон Украины об ограничении зарплат руководителей госкомпаний, сообщили 1 мая в пресс-службе компании.
В пресс-службе отметили, что после вступления в силу указанного закона, выплата зарплат членам правления компании была остановлена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине был ограничен максимальный размер зарплат госчиновников и членов наблюдательных советов крупнейших госкомпаний страны.
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